وبحسب سيمنز، من المتوقع أن تحقق شركة دوتماتيكس، التي تتخذ من بوسطن مقرا لها، إيرادات تزيد على 300 مليون دولار في السنة المالية 2025، كما أنها "مربحة للغاية".

ويتم بيع الشركة من قبل شركة رأس المال الاستثماري "إنسايت بارتنرز".

وتهدف عملية الاستحواذ إلى تعزيز مكانة سيمنز في قطاع البرمجيات الصناعية وتوسيع عروضها من برمجيات الذكاء الاصطناعي لعملاء علوم الحياة.

وتعتزم سيمنز تمويل عملية الاستحواذ في المقام الأول من خلال بيع أسهم في الشركات المدرجة، بما في ذلك شركة سيمنس هيلثينيرز.