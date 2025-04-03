وانخفض مؤشر نيكي 225 في طوكيو بنسبة تزيد عن 3.4 بالمئة، لكنه تعافى قليلا. وكان منخفضا بنسبة 2.9 بالمئة عند نحو 34699.

وقال ترامب إنه فرض "رسوما جمركية متبادلة" بنسبة 24 بالمئة على اليابان، واحدة من أقرب حلفاء الولايات المتحدة.

كما تعرضت كوريا الجنوبية، وهي أيضا حليف للولايات المتحدة، لرسوم جمركية بنسبة 25 بالمئة. وهبط مؤشر كوسبي المرجعي بنسبة 1.9 بالمئة بعد الافتتاح، ليصل إلى 2459.

وفي أستراليا، تراجع مؤشر إس آند بي/إيه إس إكس 200 بنسبة 1.8 بالمئة ليصل إلى 7793.

وفي فيتنام، هوت بورصة هانوي بأكثر من 5 بالمئة غداة قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب فرض رسوم جمركية تصل إلى 46 بالمئة على واردات بلاده من منتجات فيتنام التي تعتبر مركزا رئيسيا للتصنيع.

وقرابة الساعة الثالثة بتوقيت غرينتش، انخفض مؤشّر "في إن" الرئيسي لبورصة هانوي بنسبة 5.13% ليبلغ 1250 نقطة، متأثرا بانهيار أسهم شركات المقاولة من الباطن في قطاع النسيج (التي تورّد بشكل خاص لشركة نايكي وغيرها من المجموعات الأميركية) وقطاع التكنولوجيا.

أما العقود المستقبلية لمؤشر إس آند بي 500 فانخفضت بنسبة 3 بالمئة، بينما فقدت العقود المستقبلية لمؤشر داو جونز الصناعي 2 بالمئة، مما ينذر بخسائر محتملة عندما تعود الأسواق الأميركية إلى العمل يوم الخميس.

وكانت الأسهم الأميركية قد شهدت يوما مضطربا آخر يوم الأربعاء قبل إعلان ترامب عن رسومه الجمركية المعروفة بـ "يوم التحرير".