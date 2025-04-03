وأكد ترامب أن حدّا أدنى للرسوم الجمركية نسبته 10% سيفرض على الكثير من الدول، في حين أن بلدانا أخرى ستفرض عليها رسوم باهظة، تبلغ 24% لليابان و26% للهند.

أما بالنسبة للواردات السويسرية، ستفرض إدارة ترامب رسوما جمركية بنسبة 31 %، أي أكثر بنسبة 50% من تلك التي قرّر فرضها على الاتحاد الأوروبي وبلغت 20%.

وقال الملياردير الجمهوري إنّه فرض هذه التعرفة ردّا على رسوم جمركية بنسبة 61% تفرضها سويسرا على الواردات الأميركية، وفقا لرسم بياني عرضه ترامب خلال خطاب ألقاه في حديقة البيت الأبيض.

وأضاف ترامب في المؤتمر الصحفي بحديقة البيت الأبيض "لقد تعرض دافعو الضرائب للاستغلال لأكثر من 50 عامًا، لكن هذا لن يحدث بعد الآن".

ووعد الرئيس الأميركي بعودة وظائف قطاع التصنيع إلى الولايات المتحدة نتيجةً لهذه الرسوم، لكن سياساته قد تُسبب تباطؤًا اقتصاديًا مفاجئًا، حيث قد يواجه المستهلكون والشركات ارتفاعات حادة في أسعار السيارات والملابس وغيرها من السلع.