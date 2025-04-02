وبلغت العائدات حتى تاريخ 20 مارس الماضي أكثر من 390 مليون دولار، مقارنة بـ371 مليون دولار في نفس الفترة من 2024، وفق بيانات البنك المركزي التونسي.

وكانت تونس استقطبت أكثر من 10 ملايين سائح في 2024، وهو رقم قياسي لم تعرفه تونس من قبل.

وقال وزير السياحة سفيان تقية إن الهدف في 2025 هو تجاوز عتبة 11 مليون سائح مع إطلاق حملة اشهارية واسعة موجهة إلى الأسواق الأوروبية واستقطاب المزيد من السياح عبر أسواق جديدة مثل الصين وإسبانيا والتشيك.