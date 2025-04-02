ونقلت وكالة "بلومبرغ نيوز" عن بيان يوني كريديت القول "اليوم الأربعاء تقدم يوني كريديت بالملف إلى كونسوب ونشر الوثيقة المرتبطة المرتبطة بعرض التبادل العام مع بنك بي.بي.إم".

ستبدأ فترة تلقي عروض البيع من مساهمي بنك بي.بي.إم اعتبارا من الثامنة ونصف صباحا بتوقيت إيطاليا يوم 28 أبريل وتنتهي بنهاية يوم العمل في 23 يونيو المقبل.

وسيحصل كل مساهم في بنك بي.بي.إم على 0.175 سهم من أسهم يوني كريديت العامة الجديدة مقابل كل سهم من أسهم البنك.

يذكر أن المراجعة الحكومية لعرض بنك يوني كريدت غير المرغوب فيه للاستحواذ على بنك بي.بي.إم بدأت منذ أوائل العام الحالي