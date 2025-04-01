وأغلق مؤشر نيكي دون تغير يذكر عند 35624.48 نقطة بعد أن فشل في الحفاظ على ارتفاع سجله في التعاملات الصباحية.

سجل المؤشر القياسي انخفاضا بنسبة 10.7 بالمئة في الربع الأول هو أكبر هبوط منذ بداية 2020 وقت بدء جائحة كوفيد-19، إذ أثرت توقعات التجارة القاتمة سلبا على شركات يابانية تصدر منتجاتها بينما استفاد الين من الإقبال عليه كملاذ آمن.

وأغلق المؤشر توبكس الأوسع نطاقا الثلاثاء على ارتفاع 0.1 بالمئة عند 2661.73 نقطة. كما سجل انخفاضا فصليا أقل بكثير بلغ 4.5 بالمئة، بحسب بيانات وكالة رويترز.

وقال شووتارو ياسودا محلل السوق لدى توكاي طوكيو إنتليجنس لابوراتوري "قلص نيكي مكاسبه مع تأثير صعود الين على المصدرين".

وصعد الين قليلا إلى 149.84 مقابل الدولار اليوم وكسب نحو 4.3 بالمئة منذ بداية العام.

ومن المتوقع أن يعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن جولة واسعة من الرسوم الجمركية الجديدة غدا الأربعاء.

وقال ياسودا "حدت الأسهم المرتبطة بالرقائق الإلكترونية من مكاسب نيكي. هناك قلق متزايد عالميا بشأن الطلب على مراكز البيانات".

وهبط سهم أدفانتست المصنعة لمعدات اختبار الرقائق 2.9 بالمئة وخسر سهم فوجيكورا لصناعة الكابلات 3.1 بالمئة ونزل سهم ألبس ألباين المصنعة لمكونات الإلكترونيات خمسة بالمئة، في أكبر انخفاض على المؤشر نيكي.