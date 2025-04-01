تحرك الأسواق

وزادت العقود الآجلة لخام برنت 21 سنتا أو 0.3 بالمئة إلى 74.98 دولار للبرميل بحلول الساعة 0645 بتوقيت غرينتش. وصعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 22 سنتا أو 0.3 بالمئة إلى 71.70 دولار للبرميل، بحسب بيانات وكالة رويترز.

وسجلت عقود الخامين عند التسوية أمس الاثنين أعلى مستوى في خمسة أسابيع.

وقال ييب جون رونج محلل السوق في آي.جي "عوامل الخطر على المدى القريب تدفع النفط صوب الارتفاع مع تهديدات الولايات المتحدة بتعرفات جمركية ثانوية على النفط الروسي والإيراني أدت إلى استعداد المتعاملين في السوق لمخاطر تقلص الإمدادات".

لكنه أضاف أن العوامل الأوسع نطاقا ما زالت تتمحور حول مخاوف تتعلق بتبعات الرسوم الجمركية المرتقبة على الطلب العالمي على الخام إضافة إلى زيادة الإمدادات من أوبك+ والولايات المتحدة.

وتوقع استطلاع رأي أجرته رويترز وشمل 49 من خبراء الاقتصاد والمحللين في مارس أن أسعار النفط ستظل تحت ضغوط هذا العام بسبب الرسوم الجمركية الأميركية والتباطؤ الاقتصادي في الهند والصين في وقت تزيد فيه أوبك+ الإمدادات.

وتترقب الأسواق حاليا صدور بيانات المخزونات الأسبوعية من معهد البترول الأميركي في وقت لاحق اليوم الثلاثاء قبل صدور إحصاءات رسمية من إدارة معلومات الطاقة غدا الأربعاء.

وتوقع خمسة محللين استطلعت رويترز آراءهم أن يهبط متوسط مخزونات الخام الأميركية بمقدار 2.1 مليون برميل تقريبا في الأسبوع المنتهي في 28 مارس آذار.