وقالت شيفرون إنها ستحتفظ بحصة قدرها 30 بالمئة من أسهم المشروع المشترك مع تنجر لإدارة الأصول، مع الاحتفاظ بحصة من امتياز رئيسية في الأصول.

من المتوقع أن تحقق الصفقة أكثر من 1.2 مليار دولار في القيمة الرأسمالية لاستثمارات شيفرون وفقا لأسعار هنري هب الحالية، من خلال الاستثمارات في المشروع على مدى السنوات المقبلة والحصة التي تحتفظ بها.

وتأتي هذه الصفقة في إطار خطة شيفرون المعلنة سابقا لبيع أصول بين 10 مليارات دولار و15 مليار دولار بحلول 2028.