وأفاد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، بأنه سيفرض في الثاني من أبريل المقبل، ما يسمى بالرسوم الجمركية المتبادلة على الدول التي ترى إدارته أنها تضر بالشركات الأميركية، من خلال حواجز تجارية تتجاوز ضرائب الاستيراد، والتي قد تشمل إجراءات مثل ضريبة القيمة المضافة البريطانية، وهي ضريبة مبيعات.

وقال ديف باريس، المتحدث باسم ستارمر، للصحفيين اليوم الاثنين: "نستعد لجميع الاحتمالات ونجري مناقشات مكثفة".

ومع ذلك، قال إن بريطانيا تتوقع أن "تتأثر" بما تقوم إدارة ترامب بتطبيقه، مضيفا: "سننتظر لنرى التفاصيل قبل الرد، وسنستمر في إجراء مناقشات بناءة".