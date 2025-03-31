وتشهد السوق حالة من التوتر قبيل جولة جديدة من الرسوم الجمركية المضادة من المقرر أن يعلن عنها البيت الأبيض الأربعاء.

وقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب في وقت متأخر من أمس الأحد بأن رسوما جمركية ستفرض على جميع الدول تقريبا هذا الأسبوع. ولم يقدم تفاصيل.

وارتفع الين إلى 148.7 للدولار خلال اليوم وسجل زيادة 0.43 بالمئة في أحدث التعاملات إلى 149.135 للدولار. وارتفعت العملة اليابانية 0.82 بالمئة الجمعة، عندما أظهرت بيانات أميركية ارتفاع التضخم الأساسي بأكثر من المتوقع الشهر الماضي، مما أجج المخاوف من الركود التضخمي.

وقالت جين فولي، رئيسة أبحاث النقد الأجنبي في رابو بنك لوكالة رويترز: "أعتقد أن الشيء الوحيد الذي يمكن قوله على وجه اليقين هو أن حالة الضبابية لن تنتهي بإعلان ترامب عن الرسوم الجمركية المضادة في الثاني من أبريل".

وبلغ الذهب ذروة جديدة عند 3128.06 دولار للأوقية (الأونصة)، مواصلا تسجيل مستويات قياسية مرتفعة لثلاث جلسات متتالية.

وتراجع اليورو 0.13 بالمئة إلى 1.08205 دولار، على الرغم من أنه من المتوقع أن يسجل زيادة بنحو 4.5 بالمئة هذا الربع في أكبر قفزة له منذ الربع الثالث من عام 2022، بدعم من الإصلاح المالي في ألمانيا.

واستقر مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل ستة عملات رئيسية، عند 104.03.

وقالت فولي "هذا الأسبوع هو أسبوع بيانات مهم للغاية بالنسبة للولايات المتحدة، خاصة مع بيانات الوظائف في نهاية الأسبوع، ويبدو أن السوق مترددة بعض الشيء في شراء الدولار".

ومن المقرر صدور بيانات الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة الجمعة.

ومن ناحية أخرى ارتفع الجنيه الإسترليني 0.15 بالمئة إلى 1.2949 دولار، ومن المتوقع أن يسجل ارتفاعا شهريا بنحو ثلاثة بالمئة وهو الأفضل منذ نوفمبر 2023.

وقال متحدث باسم الحكومة البريطانية إن رئيس الوزراء كير ستارمر وترامب أجريا "مفاوضات بناءة" نحو اتفاق تجاري خلال اتصال هاتفي أمس الأحد.

وهبط الدولار الكندي إلى 1.4347 للدولار الأميركي. كما تراجع البيزو المكسيكي إلى 20.3932 للدولار.

وانخفض الدولار الأسترالي 0.56 بالمئة إلى 0.6256 دولار الاثنين، قبيل اجتماع السياسة النقدية لبنك الاحتياطي الأسترالي غدا الثلاثاء.