وذكرت وكالة الأنباء الصينية "شينخوا" أن حقل هويزهو 19-6 المكتشف حديثا يشكل خطوة كبيرة في استكشاف النفط البحري في الصين، حيث إنه أول حقل نفط متكامل كبير يجري اكتشافه في الطبقات العميقة إلى العميقة جدًا في البلاد، وفقا لما ذكرته المؤسسة الوطنية الصينية للنفط البحري.

ويقع الحقل على بعد حوالي 170 كيلومترا من مدينة شينزين في مقاطعة قوانجدونج جنوب الصين، ويقع على عمق مياه متوسط قدره 100 متر.

وقد أظهرت اختبارات الحفر أن الإنتاج اليومي يصل إلى 413 برميلا من النفط الخام و68 ألف متر مكعب من الغاز الطبيعي.

وبحسب الشركة، فإن استكشاف النفط والغاز في المياه العميقة إلى العميقة جدا يواجه العديد من التحديات، بما في ذلك الأحوال الجوية والضغوط العالية، والظروف المعقدة.