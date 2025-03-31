وأضافت الشركة في إفصاح لبورصة شنغهاي أن الربح الصافي سجل إجمالا 164.7 مليار يوان (22.68 مليار دولار) في 2024 ارتفاعا من 161.1 مليار يوان في 2023 لكن الإيرادات تراجعت 2.5 بالمئة إلى 2938 مليار يوان.

وأنتجت بتروتشاينا 941.8 مليون برميل من النفط الخام العام الماضي أو ما يوازي 2.57 مليون برميل يوميا وهو ما يمثل ارتفاعا 0.5 بالمئة عن 2023.

كما زاد إنتاج الغاز الطبيعي 4.1 بالمئة إلى 5133.8 مليار قدم مكعبة. وتراجع المتوسط الفعلي لأسعار النفط الخام 3.8 بالمئة عن 2023.

وهبط إنتاج المصافي 1.5 بالمئة إلى 1.38 مليار برميل بما يوازي 3.77 مليون برميل يوميا، في تراجع حاد عن العام السابق الذي شهد نموا 15.3 بالمئة في وقت تسبب فيه تباطؤ النمو الاقتصادي وتسارع إنتاج المركبات الكهربائية في الحد من استخدام الوقود.

وهبطت مبيعات الشركة من البنزين 4.5 بالمئة والديزل 6.9 بالمئة لكن مبيعات كيروسين الطائرات ارتفعت تسعة بالمئة بفضل استمرار التعافي في قطاع السفر الجوي.

كما قفز إنتاج المنتجات الكيماوية 49.3 بالمئة العام الماضي.