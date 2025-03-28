وبحسب الفرع الألماني للشركة في ميونخ، فإنه من المتوقع أن تنخفض صادرات شركات تصنيع السيارات وقطع الغيار الألمانية إلى الولايات المتحدة بنسبة تصل إلى 29 بالمئة، وهوا ما يعادل خسارة قدرها 8.2 مليار يورو.

وتستند حسابات ديلويت إلى بيانات "مشروع تحليل التجارة العالمية"، وهي شبكة بحثية دولية لتحليل تدفقات التجارة. وقال هارالد بروف، رئيس قسم السيارات العالمي في شركة ديلويت، إن شركات السيارات الألمانية باعت 1.3 مليون سيارة في الولايات المتحدة العام الماضي.

ووفقا لبيانات بروف، فإن شركات تصنيع السيارات الألمانية، التي تدير بالفعل مصانع لها في الولايات المتحدة، لن تتمكن ببساطة من نقل إنتاجها إلى هناك، حيث تعمل مصانعها بالفعل بنسبة 70 بالمئة من طاقتها.

وقال بروف: "سيكون من الضروري هنا القيام باستثمارات كبيرة في قدرات إنتاجية جديدة".