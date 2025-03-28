ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية الجمعة عن وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري أن المشروع يمتد على مساحة 117 ألف هكتار، ويهدف إلى "إنتاج 50 بالمئة من احتياجات السوق الوطنية من الحليب المجفف محليا سعيا إلى الوصول إلى الاكتفاء الذاتي، إضافة إلى تزويد السوق المحلية باللحوم الحمراء".

ووفق بيان للوزارة، جرى التوقيع على الاتفاقية من الجانب الجزائري سعاد عسعوس المديرة لعامة للاستثمار والعقار الفلاحيين بالوزارة وعلي العلي رئيس مجلس إدارة شركة "بلدنا الجزائر" وذلك بحضور إطارات من الوزارة والمدير العام للصندوق الوطني للاستثمار.

وتم ايضا التوقيع على اتفاقية شراء الحليب المجفف المنتج من قبل المشروع وهذا بين كل من شركة "بلدنا الجزائر" والديوان الوطني المهني للحليب ومشتقاته.