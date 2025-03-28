وارتفع الإنتاج العالمي لأكبر شركة لتصنيع السيارات في العالم الشهر الماضي ستة بالمئة إلى 779790 مركبة على أساس سنوي، وصعد الإنتاج المحلي بما يصل إلى 16 بالمئة بينما زاد في بلدان أخرى بأقل من واحد في المئة.

وانخفض إنتاج تويوتا في أميركا الشمالية بواحد بالمئة، كما تراجعت شحنات السيارات من اليابان إلى الولايات المتحدة أكبر أسواقها بواحد بالمئة.

وزادت الإيرادات العالمية للشركة ستة بالمئة الشهر الماضي بدعم من ارتفاع بلغ 28 بالمئة في المبيعات المحلية وزيادة باثنين بالمئة في المبيعات الخارجية.

وأعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأربعاء فرض رسوم جمركية بواقع 25 بالمئة على السيارات والشاحنات الخفيفة المستوردة، على أن تدخل حيز التنفيذ في الثالث من أبريل.

وتراجعت مبيعات الشركة في أميركا الشمالية سبعة بالمئة، وأرجعت الشركة التراجع إلى انخفاض أيام التشغيل ونقص المخزون من السيارات الهجين وغيرها من المركبات، لكنها أشارت إلى أن الطلب على مركباتها لا يزال قويا.

وتشمل بيانات الإنتاج والمبيعات علامتها التجارية الفاخرة لكزس.