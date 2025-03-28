وبموجب هذا الإعلان، تقوم كل من اتصالات المغرب وإنوي بتوحيد جزء من بنيتهما التحتية السلبية للاتصالات، عبر تأسيس شركتين مشتركتين تمتلك كل منهما حصة متساوية بنسبة 50 بالمئة، وذلك بهدف تعزيز نشر الألياف البصرية وتطوير شبكات الجيل الخامس 5G في المملكة.

وينص الاتفاق على إنشاء شركة "FiberCo" لتسريع نشر شبكات الألياف البصرية، مع تحقيق مليون وصلة خلال عامين و3 ملايين خلال خمس سنوات، بالإضافة إلى شركة "TowerCo" التي ستتولى إنشاء 2000 برج جديد خلال ثلاث سنوات و6000 برج جديد خلال عشر سنوات لدعم توسع شبكات 5G وتبلغ قيمة الاستثمارات المخصصة للمرحلة الأولى من المشروع 4.4 مليار درهم (نحو 450 مليون دولار) خلال ثلاث سنوات، على أن يكون تنفيذ الشراكة مرهونًا بموافقة الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات "ANRT".

من جانبه قال المهندس حاتم دويدار، الرئيس التنفيذي لمجموعة إي آند في تعليقه على الاتفاقية الجديدة بين اتصالات المغرب ووانا "إنوي" : "فخورون بأن نشهد اليوم مرحلةً جديدةً من الاستقرار في السوق المغربي، في ظل وجود بيئة تنظيمية أكثر توازنًا، الأمر الذي يُعزز ثِقتُنا أكثر في قطاع الاتصالات بالمغرب،لطالما كان المغربُ سوقًا مهمًا لمجموعة إي آند؛ حيث نعمل على استكشاف فرص النموِّ والابتكار في قطاع الاتصالات والتكنولوجيا الرقمية واليوم، مع وضوح الرؤية المستقبلية للسوق، نحنُ أكثر التزامًا بمواصلة استثماراتنا في مجال البنية التحتية للألياف البصرية وشبكات الجيل الخامس؛ لتعزيز البنية التحتية الرقمية، ودعم رقمنة الخدمات الحكومية، وتوفير حلولٍ ذكيةٍ تُلبِّي احتياجات الأفراد والشركات، وتدعم تنافسية السوق المغربي في المنطقة".

وأضاف دويدار: "التعاون الاستراتيجي المستقبليبين اتصالات المغرب ووانا "إنوي" تعكسُ نُضْجًا مؤسسيًّا، ويؤكد أنَّ الشراكةَ الحقيقيةَ تقومُ على احترام القانون،والسعي لتحقيق الصالح العام، ويدعم استقرار البيئة الاستثمارية في المغرب، وهو ما يُحفزنا لمضاعفة جهودنا، ليس فقط في تطوير البنية التحتية؛ بل أيضًا في بناء نموذجٍ رقميٍّ متكاملٍ يدعم تطلعات المملكة في التحول الرقمي، وستُركِّز استثماراتُنا القادمةُ على تحسين تجربة المستخدمين، وتعزيز الخدمات الرقمية، ودعم الاقتصاد الرقمي المغربي، بما يتماشى مع رؤيتنا طويلة الأمد لهذا السوق الحيوي".

وأوضح بيان مشترك للشركتين أن مجلس الرقابة لاتصالات المغرب ومجلس إدارة إنوي قد وافقا على توقيع هذه الاتفاقية، التي تأتي تماشيا مع الدينامية الرقمية التي تشهدها المملكة وتستجيب لطموحاتها في مجال توفير خدمات الاتصال فائق السرعة.