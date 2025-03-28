وأضافت سوزان كولينز أن من المناسب على الأرجح تثبيت أسعار الفائدة لفترة أطول.

ونقلت وكالة "بلومبرغ نيوز" عن كولينز قولها: "في حين أن التضخم الناجم عن رفع الرسوم الجمركية قد يكون قصير المدى، من الممكن أن تستمر ضغوط الأسعار لفترة أطول".

وذكرت كولينز أن هناك مسارين لمتابعة تأثير الرسوم الجمركية على التضخم، وهما أسعار الواردات التي سينعكس من خلالها هذا التاثير بشكل سريع، ثم درجة تمرير زيادة التكلفة إلى المستهلكين.

وقالت كولينز إنه مازال من المبكر للغاية التنبؤ بالتأثير الاقتصادي للرسوم الجمركية، ولكن تراجع حجم الطلب بسبب تدني ثقة المستهلك يبدو كسيناريو "معقول للغاية"، مشيرة إلى أن الأساسيات الاقتصادية مازالت قوية.

وأضافت أن البيانات الاقتصادية الحالية تشير إلى أن المستهلكين "في حالة ترقب وانتظار".