وقالت كوزاك حين سُئلت عن خطط ترامب للرسوم الجمركية في مؤتمر صحفي اعتيادي لصندوق النقد الدولي، إن استمرار الرسوم المفروضة على السلع من كندا والمكسيك سيكون له "تأثير سلبي كبير" على التوقعات الاقتصادية لهما، لكنها أحجمت عن تقديم تفاصيل محددة.

وأضافت أن الصندوق مستمر في تقييم آثار إعلانات ترامب المختلفة عن الرسوم الجمركية على مناطق أخرى.

وسيتم دمج كثير منها في توقعات صندوق النقد الدولي القادمة لآفاق الاقتصاد العالمي المقرر صدورها في أبريل، وقالت كوزاك إن التقرير سيذكر بوضوح الإجراءات التي تم تضمينها في تقييمات الصندوق للنمو الاقتصادي والتضخم.