وذكر مكتب الإحصاء أن الشركات الصناعية التي لا تقل إيرادات الشركة منها عن 20 مليون يوان سنويا (2.8 مليون دولار تقريبا) سجلت أرباحا مجمعة بنحو 911 مليار يوان خلال الشهرين الماضيين.

ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) عن بيانات المكتب القول إن شركات قطاع التصنيع سجلت في أول شهرين أرباحا إجمالية بقيمة 639.5 مليار يوان بنمو سنوي نسبته 4.8 بالمئة.

وحققت شركات خدمات الكهرباء والتدفئة والغاز والمياه وشركات التوريدات أرباحا إجمالية بقيمة 130.45 مليار يوان بنمو نسبته 13.5 بالمئة سنويا.

أما إجمالي أرباح شركات المناجم خلال أول شهرين من العام فبلغ 141 مليار يوان بتراجع نسبته 25.2 بالمئة سنويا.

في الوقت نفسه، زاد إجمالي إيرادات الشركات الكبيرة في الصين خلال أول شهرين من العام بنسبة 2.8 بالمئة سنويا، بزيادة قدرها 0.7 نقطة مئوية عن معدل النمو خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

وقال يو وينينج المحلل الاقتصادي في مكتب الإحصاء إن استمرار نمو إيرادات وأرباح الشركات الصناعية الكبيرة في الصين في بداية العام الحالي يخلق ظروفا مواتية لتعافي أرباح الشركات.