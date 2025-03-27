وبلغت مبيعات الشركة 55.3 مليار كرونة سويدية (5.52 مليار دولار) خلال الربع من ديسمبر إلى فبراير، أي أقل من متوسط ​​توقعات المحللين البالغ 55.9 مليار كرونة سويدية.

وقال الرئيس التنفيذي دانييل إرفر في بيان "كانت مبيعاتنا وأرباحنا الفصلية أقل قليلا من المستهدف، لكن الربع الأول هو أقل ربع لنا من حيث المبيعات وهامش الربح، ونحن واثقون من الفترة المقبلة".

وذكرت H&M أن ارتفاع الخصومات والاستثمارات في أنشطة التسويق أثرت على ربحيتها خلال الربع، إذ انخفض هامش الأرباح التشغيلية إلى 2.2 بالمئة من 3.9 بالمئة في الفترة نفسها من العام الماضي.