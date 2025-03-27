وهذا التمويل جزء من حزمة حجمها 7.4 مليار يورو اتفقت عليها مصر والاتحاد الأوروبي في مارس من العام الماضي، نظرا لسعي الدول الأوروبية لدعم الاقتصاد المصري والحد من الهجرة في المستقبل عبر البحر المتوسط.

وقالت الوزيرة في مؤتمر صحفي إن وفدا زائرا من الاتحاد الأوروبي شارك في محادثات عن التمويل مع السلطات المصرية منذ بداية مارس الماضي. وأضافت أنها تتوقع أن يعتمد أعضاء التكتل المؤلف من 27 دولة التمويل في يونيو.

وتلقت مصر الشريحة الأولى من الحزمة التي تبلغ مليار يورو في يناير. أما باقي التمويل البالغ خمسة مليارات يورو، والمعروف باسم المساعدة المالية الكلية، فيحتاج إلى موافقة البرلمان الأوروبي والدول الأعضاء.

ويشمل التمويل البالغ 7.4 مليار يورو أيضا استثمارات ومنحا، وجاء في جانب منه استجابة للوضع المالي المتدهور في مصر بعد اندلاع حرب غزة وهجمات الحوثيين في البحر الأحمر وتداعيات الحرب في أوكرانيا.

ووقعت مصر أيضا صفقة استثمارية قياسية مع الإمارات العام الماضي وحصلت على زيادة حجم برنامج قرضها مع صندوق النقد الدولي الذي أصبح يبلغ الآن ثمانية مليارات دولار.