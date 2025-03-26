وبحسب بيان صحفي صدر الأربعاء، وافق المساهمون خلال الاجتماع على توزيع أرباح بنسبة 100 بالمئة من رأس المال، وبقيمة تعادل 8.8 مليار درهم (حوالي 2.4 مليار دولار).

وجاء ذلك بعد الإعلان عن السياسة الجديدة لتوزيع الأرباح في ديسمبر من عام 2024، كما شهد الاجتماع المصادقة على تقرير مدقق الحسابات لعام 2024، فضلاً عن تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي.

وحققت الشركة مبيعات عقارية قاربت 70 مليار درهم (19 مليار دولار) خلال عام 2024، مسجلةً زيادة بنسبة 72 بالمئة عن عام 2023، كما تجاوزت الإيرادات من المبيعات العقارية المتراكمة 110 مليارات درهم (30 مليار دولار)، ما يعزز تدفق الإيرادات المستقبلية.

ونمت الأرباح الصافية قبل احتساب الضرائب بنسبة 25 بالمئة لتصل إلى 18.9 مليار درهم (5.1 مليار دولار).

وبلغت الأرباح قبل خصم الضرائب والفوائد والاستهلاك والإهلاك 19.3 مليار درهم مع هامش نسبته 54 بالمئة.

وقال محمد العبار، مؤسس إعمار العقارية ، إن نتائج إعمار لعام 2024 تجسد الحرص على التميز التشغيلي، والابتكار، والارتقاء بتجربة العملاء، مؤكدا الالتزام بالنمو المستدام المدفوع بأحدث التقنيات، بما يعزز مكانة دبي وجهة استثمارية وتطويرية رائدة على مستوى العالم، ويتماشى مع رؤية الإمارات لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050.