وكان الاقتصاد المصري قد سجل نموا في الربع الأول من السنة المالية بـ 3.5 بالمئة. وتبدأ السنة المالية في مصر في أول يوليو.

وعزت الوزارة النمو "إلى تبني الحكومة المصرية سياسات واضحة من أجل ترسيخ استقرار الاقتصاد الكلي إلى جانب تعزيز حوكمة الإنفاق الاستثماري".

وأضافت "تظل التوقعات للنمو إيجابية، مدعومة بالإصلاحات المستمرة إلى جانب التحول الاستراتيجي من الاقتصاد غير القابل للتبادل التجاري إلى الاقتصاد القابل للتبادل التجاري، مما يعزز القدرة على الصمود أمام التحديات العالمية".