تمثل الأسواق الخاصة، التي كانت متاحة فقط بشكل تقليدي للمؤسسات الاستثمارية في المنطقة، أسرع قطاعات إدارة الأصول نمواً، حيث من المتوقع أن تصل الأصول البديلة إلى 30 تريليون دولار أميركي بحلول نهاية العقد.

وستطلق شركة "الإمارات دبي الوطني لإدارة الأصول" و"بلاك روك" في البداية مجموعة من العروض الاستثمارية المستدامة التي تستهدف استراتيجيات الدخل والنمو، حصرياً لسوق الثروات في دولة الإمارات العربية المتحدة.

إلى جانب هذه الاستراتيجيات، ستستخدم "بلاك روك" نهجها المنفتح لدعم خطط "الإمارات دبي الوطني لإدارة الأصول" لتوسيع عروضها في الأسواق الخاصة من خلال تقديم خدمات إضافية، مثل التسويق والتعليم والتدريب والتكنولوجيا، بحسب بيان بنك الإمارات دبي الوطني.

ومن خلال منصة "الإمارات دبي الوطني لإدارة الأصول"، سيتركز الهدف على المدى الطويل في إتاحة مجال الأصول البديلة للجميع، وتوفير إمكانية الوصول إلى الاستثمارات البديلة في جميع فئات الأصول الرئيسية لعملاء بنك الإمارات دبي الوطني في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط.

وفي هذا السياق، قال مروان هادي، رئيس الخدمات المصرفية للأفراد وإدارة الثروات لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني: "يُعد الابتكار ركيزة أساسية في بنك الإمارات دبي الوطني، ويسعدنا أن نتعاون مع "بلاك روك"لتوفير أفضل المنتجات في فئتها في الأسواق البديلة من خلال منصة مخصصة لذلك، مع دعم الاحتياجات المتزايدة للمستثمرين في المنطقة. ونحن ملتزمون تماماً بتحقيق أفضل قيمة لعملائنا من خلال العروض التي نقدمها، وتعزيز مشهد الاستثمار في دولة الإمارات العربية المتحدة والمنطقة عموماً، التي شهدت إقبالاً كبيراً خلال السنوات القليلة الماضية."

ومن جانبها، قالت راشيل لورد، رئيسة قسم الاستثمارات الدولية في "بلاك روك": "يسعدنا التعاون مع بنك الإمارات دبي الوطني في إطار سعيه لإنشاء منصة أسواقه الخاصة. فمن المتوقع أن تشهد تخصيصات الثروات للأسواق الخاصة زيادة ملحوظة خلال السنوات الخمس المقبلة، مدفوعة بتغير توجهات المستثمرين، وابتكار المنتجات، وتطوير التكنولوجيا، وتقدم اللوائح التنظيمية. وسيشكل الجمع بين قدرات بنك الإمارات دبي الوطني في مجال توزيع الاستثمارات وانتشاره في المنطقة، إلى جانب خبرة "بلاك روك" الاستثمارية وريادتها العالمية في الأسواق الخاصة، فرصة واعدة وعرضاً جاذباً للمستثمرين في منطقة الشرق الأوسط."

وستعتمد عروض الأسواق الخاصة على منصة الاستثمارات البديلة التابعة لشركة "بلاك روك"، والتي تتجاوز قيمة أصولها المدارة اليوم 450 مليار دولار، ويدعمها أكثر من 1,000 موظف في أكثر من 50 دولة.