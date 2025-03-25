برزت بي واي دي في السنوات الأخيرة كشركة رائدة بلا منازع في سوق السيارات الكهربائية الصينية الذي يشهد منافسة شديدة ويُعدّ الأكبر في العالم.

سجّلت الشركة الرائدة إيرادات بلغت 777,1 مليار يوان (107,2 مليار دولار) في 2024، متجاوزة بذلك إيرادات تيسلا للعام الماضي البالغة 97,7 مليار دولار والتي أعلنتها سابقا.

وتمثل إيرادات بي واي دي زيادة بنسبة 29 بالمئة عن عام 2023، وتخطت توقعات بلومبرغ البالغة 766 مليار يوان.

وبلغت أرباح بي.واي.دي خلال العام الماضي 40.3 مليار يوان (5.6 مليار دولار) بزيادة نسبتها 34 بالمئة سنويا، في حين زاد إجمالي حجم أعمال الشركة بنسبة 29 بالمئة سنويا حيث باعت 4.25 مليون سيارة منها 1.76 مليون سيارة كهربائية. وتتوقع بي.واي.دي مبيعات تتراوح بين 5 و6 ملايين سيارة خلال العام الحالي.

كما بلغ سعر سهم الشركة أعلى مستوى له على الإطلاق هذا الشهر، بعد أن كشفت عن تقنية بطاريات جديدة قالت إنها تتيح للسيارة قطع مسافة تصل إلى 470 كيلومترا بعد شحنها لخمس دقائق فقط.

جاءت أرباح الشركة بفضل الطلب القوي في سوق السيارات المحلية بالصين، حيث يستمر نمو مبيعات السيارات الكهربائية بقوة، في حين تتخلف الشركات الأجنبية المنافسة سواء من حيث توقيتات التطوير أو التكاليف.

وأصبحت بي.واي.دي أكبر شركة سيارات في الصين متفوقة على منافستها الألمانية فولكس فاغن في 2023.

وفي حين تعاني تسلا من المشكلات مؤخرا في الصين، تواصل بي.واي.دي النمو خلال العام الجديد. وفي عام 2024 ظلت تسلا في المقدمة من حيث المبيعات على مستوى العالم بفارق طفيف حيث باعت 1.79 مليون سيارة كهربائية.

وطرحت بي.واي.دي مؤخرا نظاما لشحن السيارات الكهربائية يسمح بشحن البطارية بما يكفي لكي تقطع السيارة 400 كيلومتر خلال 5 دقائق. كما أضافت الشركة نظاما متطورا لمساعدة السائق في سياراتها الأقل سعرا.

وتقول بي واي دي إن نظام شحن أحدث بطارياتها يتميز بسرعات تصل إلى 1000 كيلوواط، متفوقة على شواحن تسلا الفائقة التي توفر حاليا سرعات تبلغ 500 كيلوواط.