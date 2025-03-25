وذكرت الوزارة أنه تم منح التراخيص لشركة كير الدولية الفرنسية لبناء محطتين بقدرة إجمالية 300 ميغاوات، ولشركة فولتاليا لمحطة للطاقة الشمسية بقدرة 100 ميغاوات، ولشركتي سكاتك النرويجية وأيولوس اليابانية، وهي وحدة تابعة لتويوتا تسوشو، لمشروع بقدرة 100 ميغاوات.

وتعد هذه المشاريع الأولى التي يتم منح تراخيصها في المناقصة الدولية التي طرحتها تونس لمشاريع طاقة متجددة بقدرة إجمالية 1700 ميغاوات.

وافقت الحكومة التونسية العام الماضي على خطة لتطوير قدرة طاقة متجددة تبلغ 1700 ميغاوات بحلول عام 2027، بهدف توفير 200 مليون دولار سنويا من خلال تقليل استخدام الغاز الطبيعي.

وتهدف تونس، التي تعتمد بشكل رئيسي على الطاقة التي يتم توليدها بالغاز، إلى إنتاج 35 بالمئة من الكهرباء من مصادر متجددة بحلول عام 2030.