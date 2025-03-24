وتبلغ قيمة مجموعة التكنولوجيا التي يقع مقرها في مدينة فالدورف الألمانية الآن 314 مليار يورو في سوق الأوراق المالية، في حين لا تزال قيمة شركة "نوفو نورديسك" حوالي 310 مليارات يورو.

وشهدت أسهم "ساب" في الآونة الأخيرة تعافيا كبيرا في قيمتها، لتنتقل حاليا إلى القمة من حيث القيمة السوقية في أوروبا. وساعدها في ذلك أيضا الضعف المستمر منذ منتصف عام 2024 لدى معتلية القمة السابقة "نوفو نورديسك".

واستفادت أسهم "ساب" منذ فترة من استراتيجية المجموعة في مجال الحوسبة السحابية، أي تغيير نموذج الأعمال من البيع التقليدي لتراخيص البرمجيات إلى نوع من التأجير عبر الحوسبة السحابية. ذلك إلى جانب الطفرة التي يشهدها مجال الذكاء الاصطناعي.

وفي المقابل، فقدت أسهم "نوفو نورديسك" حوالي نصف قيمتها منذ أعلى مستوى لها على الإطلاق في يونيو الماضي، وذلك بعد انتهاء تأثير أدوية خفض الوزن "جي إل بي 1" على زيادة سعر سهم الشركة جزئيا.

وسعى عدد متزايد من المنافسين حاليا إلى الاستفادة من طفرة حقن إنقاص الوزن. علاوة على ذلك، فشلت "نوفو نورديسك" أيضا في تلبية بعض توقعاتها العالية للغاية فيما يتعلق ببيانات دراسة متعلقة بمنتج مخطط له لإنقاص وزن.

وتسيطر الشركات الأميركية على التصنيفات في أسواق الأوراق المالية على مستوى العالم.

وبحسب دراسة أجرتها شركة التدقيق والاستشارات الاقتصادية "إرنست أند يونغ" دخلت في عام 2024 ثلاث شركات ألمانية فقط ضمن قائمة أكبر 100 شركة في البورصة من حيث القيمة في العالم، وهي "ساب" و"سيمنس" و"دويتشه تيليكوم".

وكانت 62 شركة بين أعلى 100 شركة قيمة في البورصة على مستوى العالم من الولايات المتحدة.