وأوضحت أوراسكوم أن مشروعا مشتركا مملوكا مناصفة بين الشركتين وقع العقد مع تحالف سعودي، وذكرت أنه يتضمن إعداد بنية تحتية لالتقاط الكربون ومحطة تحويل بجهد 380 كيلوفولت.

ويأتي المشروع ضمن عقود وقعتها تكنيكاس ريونيداس خلال الأشهر الماضية في منطقة الشرق الأوسط وغيرها بما يسمح لها بزيادة صافي أرباحها بثلاثة أمثال في 2026 مقارنة بعام 2023.

وصعد سهم الشركة الإسبانية المتخصصة في تشييد البنية التحتية للطاقة بما يقرب من 50 بالمئة تقريبا منذ بداية العام في ظل تعافيها من انكماش الاستثمار في قطاع الطاقة عقب جائحة كوفيد-19 والحرب في أوكرانيا.