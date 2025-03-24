وقالت الشركة في بيان إن الخطوة تهدف إلى تعزيز قدرتها فيما يتعلق بالطاقة النظيفة في الصين في إطار جهودها لزيادة مساهمة الطاقة المتجددة في سلسلة توريدها إلى 100 بالمئة بحلول 2030.

وكتب تيم كوك الرئيس التنفيذي لشركة أبل، على موقع ويبو، منصة تواصل اجتماعي صينية، "نحن فخورون بالإعلان عن إطلاق صندوق جديد للطاقة النظيفة في الصين، في الوقت الحالي يستخدم ثلثا سلسلة التوريد الخاصة بنا في الصين الطاقة المتجددة".

وأوضح أن الصندوق الجديد سيدعم هدف أبل المتمثل في تحقيق عمليات الطاقة المتجددة بنسبة 100 في المئة بحلول عام 2030.