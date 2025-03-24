وذكر جيبون بنك أن مؤشر مديري مشتريات قطاع التصنيع تراجع خلال مارس الحالي إلى 48.3 نقطة مقابل 49 نقطة خلال الشهر الماضي.

وتشير قراة المؤشر أقل من 50 نقطة إلى انكماش النشاط الاقتصادي للقطاع، في حين تشير قراءة أكثر من 50 نقطة إلى نمو النشاط.

وسجلت شركات التصنيع تسارعا في وتيرة تراجع الإنتاج والطلبيات الجديدة، مما أدى إلى تراجع ملموس في نشاط مشتريات الشركات، مع استمرار السحب من مخزوناتها.

وكان التوظيف النقطة المضيئة، حيث استمر نمو الوظائف في الشركات للشهر الرابع على التوالي.

من ناحية أخرى، انكمش نشاط قطاع الخدمات في اليابان مع انخفاض مؤشر مديري المشتريات إلى 49.5 نقطة خلال الشهر الحالي مقابل 53.7 نقطة في الشهر الماضي.

ورغم أن الانكماش كان طفيفا إلا أنه يمثل المرة الرابعة التي ينكمش فيها نشاط قطاع الخدمات خلال السنوات الثلاث الماضية.

تزامن هذا الانكماش مع تراجع وتيرة نمو إجمالي الأعمال الجديدة، حيث ذكرت بعض الشركات أن إنفاق العملاء كان منخفضًا نسبيًا بسبب مخاوف تتعلق بالتكلفة. ورغم تراجع زخم المبيعات، واصلت الشركات زيادة أعداد موظفيها وسط تقارير عن خطط لتوسيع أعمالها.