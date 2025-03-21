ترأس الاجتماع مطر حميد الطاير، رئيس مجلس إدارة هيئة كهرباء ومياه دبي، وحضره سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي وأعضاء مجلس إدارة الهيئة ونسبة 92.2 بالمئة من المساهمين. كما تم خلال الاجتماع انتخاب مجلس إدارة للسنوات الثلاث .

بهذا الصدد، قال مطر حميد الطاير، رئيس مجلس إدارة هيئة كهرباء ومياه دبي: "تواصل دبي ترسيخ مكانتها الريادية عالمياً في النمو الاقتصادي والاستدامة والابتكار. وفي هيئة كهرباء ومياه دبي، نفخر بأن نكون جزءاً أساسياً من هذا النجاح، حيث تؤدي الهيئة دوراً محورياً في ضمان جاهزية البنية التحتية للطاقة والمياه لدعم مسيرة التنمية المتسارعة التي تشهدها دبي. ونلتزم في الهيئة بتحقيق النمو المستدام، وتعزيز الابتكار، وخلق قيمة مضافة من خلال تحسين الكفاءة والاستثمار في الحلول المستقبلية. كما نواصل جهودنا لترسيخ مكانة الهيئة كمؤسسة عالمية رائدة في الطاقة النظيفة والتحول الرقمي. وإلى جانب تلبية الطلب المتزايد على الكهرباء والمياه، نقود مسيرة التحول نحو مستقبل أكثر استدامة يعتمد على مصادر الطاقة النظيفة والمتجددة. وقد شهد العام الماضي إنجازات تعكس مرونة الهيئة وقدرتها على التكيف، ونهجها الاستشرافي القائم على أحدث التقنيات، والحلول الذكية، وأفضل ممارسات الحوكمة العالمية. وبهذا، تواصل الهيئة وضع معايير جديدة للتميز التشغيلي والمالي."

من جهته، قال سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: "في عام 2024، حققت مجموعة هيئة كهرباء ومياه دبي أداءً قوياً، حيث سجلنا إيرادات مجمعة بقيمة 30.98 مليار درهم، وأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك واستهلاك الدين بقيمة 15.73 مليار درهم، وصافي أرباح بعد الضريبة بقيمة 7.23 مليار درهم. وقد نمت إيراداتنا السنوية المجمعة بنسبة 6.17 بالمئة، مدفوعة بشكل رئيسي بالطلب المتزايد على خدمات الكهرباء والمياه والتبريد."

وأوضح سعيد الطاير أنه بنهاية عام 2024، بلغت القدرة الإنتاجية المركبة للكهرباء 17,179 ميجاوات، منها 3,060 ميجاوات من مصادر الطاقة النظيفة. كما وصلت القدرة الإنتاجية للمياه المحلاة إلى 495 مليون جالون يومياً. وتواصل الهيئة التزامها بالاستدامة، والكفاءة التشغيلية، والتميز في جميع جوانب أعمالها، ما يعزز مساعيها للوصول إلى الحياد الكربوني بحلول عام 2050.

وأضاف سعيد الطاير: "تقدم الهيئة خدماتها لأكثر من 1.27 مليون حساب متعامل، ونفخر بتحقيق أدنى معدل فاقد في شبكة الكهرباء على مستوى العالم بنسبة 2 بالمئة؛ وأدنى معدل فاقد في شبكة المياه على مستوى العالم بنسبة 4.5 بالمئة؛ وأقل مدة انقطاع للكهرباء على مستوى العالم بمعدل أقل من دقيقة واحدة سنوياً لكل مشترك، ما يؤكد الموثوقية العالمية لشبكة الكهرباء في دبي. كما نواصل الاستثمار في التحول الرقمي، والاستفادة من الذكاء الاصطناعي والتقنيات الذكية لتحسين الكفاءة التشغيلية وتعزيز تجربة المتعاملين. ونتيجة لذلك، جاءت الهيئة في المرتبة الأولى عالمياً في 12 مؤشر أداء رئيسي ضمن مجالات عملها."

واختتم سعيد الطاير بالقول: "إنني متفائل بآفاق عام 2025 التي يعززها استمرار نمو القطاعات السياحية، والسكنية، والتجارية، والصناعية، إلى جانب تزايد أعداد المتواجدين في دبي خلال ساعات النهار، وفرص التوسع في الأعمال وتطوير البنية التحتية. ونتطلع إلى المستقبل بعزيمة وتفاؤل، عازمين على تحقيق جميع مبادراتنا الاستراتيجية، وتعزيز الربحية، وترسيخ مكانة دبي كمركز عالمي للاستدامة والتميز، مع الاستمرار في تحسين جودة الحياة لأفراد المجتمع وجميع المعنيين."