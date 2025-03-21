هذه الخطوة الجريئة، التي يُنظر إليها على أنها محاولة لدفع الشركات العالمية إلى إعادة إنتاج سلعها داخل الولايات المتحدة، قد تُغير قواعد اللعبة التجارية العالمية وتُهدد بزلزال اقتصادي يُصيب الجميع.

تداعيات كارثية... العالم على شفا ركود اقتصادي

حذر الخبير السعودي في التجارة الدولية، فواز العلمي، خلال حديثه لبرنامج بزنس مع لبنى على سكاي نيوز عربية من أن هذه الإجراءات قد تُقلب النظام التجاري العالمي رأسًا على عقب، وتُسرع من تحول العولمة إلى "الاقلمة"، حيث ستتجه الدول إلى تشكيل تحالفات إقليمية بدلًا من الاعتماد على النظام العالمي الحالي.

وأوضح العلمي أن "ترامب يخطط لفرض رسوم جمركية ضخمة على سلع قادمة من عدد من الدول، وهو ما سيغير خارطة التحالفات العالمية ويُسرع من تحول العولمة إلى 'الاقلمة'".

وفقًا للتقديرات، قد تصل الخسائر العالمية الناجمة عن هذه الرسوم إلى 10 تريليونات دولار، مع خسائر فادحة للاقتصادات الكبرى. فمن المتوقع أن يخسر الاقتصاد الأميركي 280 مليار دولار هذا العام، بينما قد تصل خسائر الاقتصاد الصيني إلى 450 مليار دولار بحلول عام 2025، وستخسر أوروبا 350 مليار دولار.

ترامب وحرب الرسوم المتصاعدة.. استراتيجية أم مغامرة؟

منذ دخوله البيت الأبيض، شن ترامب حربًا تجارية متصاعدة، فرض خلالها رسومًا جمركية على واردات من الصين، كندا، المكسيك، والاتحاد الأوروبي، والتي ردت بدورها برسوم مضادة.

وأشار العلمي إلى أن هذه الإجراءات جاءت نتيجة "حفيظة ترامب من استغلال بعض الدول لصفة 'النامية' لفرض رسوم جمركية مرتفعة على الواردات الأميركية".

وأضاف العلمي: "أميركا التزمت بجميع اتفاقيات منظمة التجارة العالمية، وثبتت رسومها الجمركية على الواردات بنسبة متوسطة تبلغ 2.1 بالمئة، بينما ارتفع هذا المتوسط إلى أربعة أضعاف في الصين وخمسة أضعاف في المكسيك". هذا التفاوت أثار غضب ترامب، الذي رأى أن الولايات المتحدة تتحمل عبئًا تجاريًا غير عادل.

تحول جذري من العولمة إلى "الاقلمة"

أكد العلمي خلال حديثه الى برنامج بزنس مع لبنى أن هذه الإجراءات قد تؤدي إلى تحول جذري في النظام التجاري العالمي، حيث ستتجه الدول إلى تشكيل تحالفات إقليمية بدلًا من الاعتماد على النظام العالمي الحالي. وقال: "ستتحد الدول مع حلفائها لتشكيل شراكات اقتصادية إقليمية، وهو ما سيغير خارطة العولمة بشكل كامل".

وأضاف أن "تصاعد حالة عدم اليقين الناتجة عن هذه الإجراءات سيُعيق الاستثمارات التجارية ويؤدي إلى انخفاض إنفاق المستهلكين، مما سيُبطئ النمو الاقتصادي العالمي من 3.2 بالمئة في العام الماضي إلى 3 بالمئة بحلول عام 2025، وقد يصل إلى 2.8 بالمئة في عام 2026".

تداعيات على الاقتصاد الأميركي: الركود يلوح في الأفق

الاقتصاد الأميركي، كأكبر اقتصاد في العالم، ليس بمنأى عن هذه التداعيات. فبالإضافة إلى الخسائر المالية المتوقعة، قد تدفع هذه الرسوم الاقتصاد الأميركي نحو الركود بوتيرة أسرع من المتوقع. كما أن الاقتصادات الكبرى الأخرى، مثل الصين والاتحاد الأوروبي، ستواجه تحديات كبيرة في الحفاظ على نموها الاقتصادي.

وأشار العلمي إلى أن "السوق الأميركي هو الأكبر في العالم من حيث الواردات، بينما السوق الصيني هو الأكبر في الصادرات. لذلك، من الضروري أن يكون هناك ترابط بين هذه الدول، لأن العولمة أصبحت تشكل خطرًا على الجميع".

مستقبل النظام التجاري العالمي: هل سنودع العولمة؟

في ظل هذه التطورات، يبدو أن العالم على أعتاب تغييرات جذرية في النظام التجاري العالمي. فبينما تسعى الولايات المتحدة إلى إعادة هيكلة علاقاتها التجارية، تتجه الدول الأخرى إلى تعزيز تحالفاتها الإقليمية لتجنب تداعيات الرسوم الجمركية المرتفعة.

وتُشير التصريحات والتحليلات في هذا السياق إلى أن عاصفة ترامب الجمركية قد تُشعل حربًا تجارية تُهدد بتراجع النمو الاقتصادي العالمي، وتُغير خارطة التحالفات الدولية بشكل غير مسبوق. فهل ستكون هذه الخطوة بداية النهاية للنظام التجاري العالمي كما نعرفه؟ أم أنها مجرد ضغوط تكتيكية لتحقيق مكاسب تجارية أكبر؟ الوقت وحده كفيل بالإجابة.

العالم في انتظار يوم التحرير

مع اقتراب الثاني من أبريل، يترقب العالم بقلق ما يُطلق عليه "يوم التحرير" بالنسبة لترامب، والذي قد يكون بداية لعصر جديد من الحروب التجارية والتحالفات الإقليمية. في هذه الأثناء، يبقى السؤال الأكبر: هل ستنجح استراتيجية ترامب في تحقيق التوازن التجاري المنشود، أم أنها ستُعجل بانهيار النظام الاقتصادي العالمي؟