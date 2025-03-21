وأفادت وكالة بلومبرغ نيوز أن الأسعار القياسية للعقود الأجلة للغاز ارتفعت بنسبة 6.2 بالمئة في بداية التعاملات اليوم بعد التقارير عن تعرض محطة سودزا لقياس وضخ الغاز الطبيعي في كورسك للهجوم.

ويذكر أن تلك المحطة تقع على خط أنابيب كان ينقل الغاز الروسي إلى أوروبا حتى بداية العام الجاري.

ورغم أن التقارير بشأن تعرض المحطة للهجوم مازالت غير مؤكدة، فإن مثل هذا الهجوم يهدد احتمالات استئناف ضخ الغاز الروسي إلى أوروبا في المستقبل.

وارتفعت أسعار العقود الأجلة لمدة شهر في هولندا بنسبة 5.1 بالمئة لتصل إلى 40.03 يورو لكل ميغاوات ساعة في الثامنة و17 دقيقة صباحا في أمستردام.