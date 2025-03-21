وانخفضت الأرباح الفصلية بنسبة 32 بالمئة لتصل إلى 794 مليون دولار، بينما تجاوزت أرباح السهم الواحد البالغة 54 سنتا أميركيا بشكل كبير توقعات المحللين البالغة 29 سنتا.

وعقب الإعلان عن النتائج، ارتفع سعر سهم نايكي بأكثر من 3 بالمئة في معاملات ما بعد ساعات التداول الأميركية في بورصة نيويورك.

وكان أحد العوامل التي أدت إلى انخفاض المبيعات هو تراجع الأعمال في الصين بنسبة 17 بالمئة.

وفي شهر أكتوبر من العام الماضي، عاد إليوت هيل المخضرم في شركة نايكي من التقاعد ليتولى منصب الرئيس التنفيذي للشركة.

وكان جزء من استراتيجية سلفه جون دوناهو التركيز بشكل أكبر على المبيعات المباشرة. ومع ذلك، كان الجانب السلبي هو أن مساحة الرفوف التي أخلتها نايكيي في المتاجر قد ملأتها منتجات المنافسين، مما جعل المستهلكين أكثر معرفة بالعلامات التجارية المنافسة.

وقال هيل: "إن التقدم الذي أحرزناه في تحقيق الأولويات الاستراتيجية /اربح الآن/ التي التزمنا بها قبل 90 يوما يعزز ثقتي بأننا نسير على الطريق الصحيح".

وأضاف أن "الأمر المشجع هو أن شركة نايكي أحدثت تأثيرا في هذا الربع من العام من خلال الريادة في مجال الرياضة- من خلال سرد قصص الرياضيين ومنتجات الأداء واللحظات الرياضية الكبيرة".