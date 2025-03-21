ساويرس: الإمارات واحة الأمان

الإمارات، في نظر ساويرس، أصبحت "واحة أمان" في ظل التقلبات العالمية، مما جعلها وجهة للعديد من المستثمرين من مختلف الجنسيات، بما في ذلك الروس والأوكرانيين والصينيين والهنود.

"الناس هنا تعيش حياة طبيعية، وهذا ما شجعنا على القدوم والاستثمار"، بحسب تعبيره، حيث أكد أيضا أن القوانين واضحة، والبنية التحتية متطورة، والحكومة تدعم المستثمرين بكافة الوسائل.

وأضاف أن الإمارات نجحت في تحويل نفسها إلى مركز عالمي للاستثمار بفضل سياساتها الاقتصادية المفتوحة، وتسهيلاتها الضريبية، وبيئتها التنظيمية الشفافة. "الإمارات تقدم للمستثمرين بيئة آمنة ومستقرة، وهو ما يجعلها وجهة مثالية للاستثمارات العقارية والاقتصادية"، وفقًا لساويرس.

يذكر أن دولة الإمارات تواصل ترسيخ مكانتها كواحدة من أكثر الدول جذبًا للاستثمارات العالمية، بفضل رؤية قيادتها الحكيمة التي نجحت في تحويلها إلى مركز مالي وتجاري عالمي، يتمتع ببيئة أعمال تنافسية توفر الحوافز اللازمة لرؤوس الأموال الأجنبية والمحلية.

وبهذا الصدد، حرصت الإمارات على تبني سياسات اقتصادية مرنة ومبتكرة، مما ساهم في تحقيق نمو مستدام، ودفع عجلة التطور في مختلف القطاعات، وعلى رأسها العقارات، والخدمات المالية، والتكنولوجيا، والسياحة، والتجارة. كما أن الاستقرار السياسي، والتشريعات الاستثمارية المتطورة، والبنية التحتية الحديثة، جعلت الإمارات وجهة مثالية للمستثمرين من مختلف الجنسيات الباحثين عن فرص استثمارية آمنة ومربحة.

ساويرس: مبيعات مشاريعنا العقارية تجاوزت 60 مليار دولار

يعد رجل الأعمال نجيب ساويرس، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة "ORA Developers"، من أبرز المستثمرين العالميين الذين اختاروا الإمارات كوجهة رئيسية لمشاريعهم العقارية.

وأكد ساويرس في تصريحاته الى برنامج بزنس مع لبنى على سكاي نيوز عربية أن مبيعات مشاريع "ORA Developers" بلغت نحو 60 مليار دولار، وهو ما يعكس حجم الطلب الكبير على العقارات في الإمارات والأسواق الإقليمية الأخرى التي تستهدفها الشركة.

وأشار ساويرس إلى أن شركته تسعى إلى تقديم مشاريع سكنية ومعمارية استثنائية تلبي تطلعات المستثمرين، مع التركيز على الأسواق الواعدة مثل الإمارات والعراق، حيث تسير الشركة بخطى ثابتة نحو تعزيز وجودها في هذه الأسواق الحيوية.

مشروع "ORA" في أبوظبي.. نموذج للرفاهية والاستدامة

يعد مشروع "ORA" في مدينة أبوظبي أحد أبرز مشاريع الشركة، حيث يتميز بموقعه الاستراتيجي على بعد 20 دقيقة من دبي و35 دقيقة من أبوظبي، مما يجعله جذابًا للسكان في المدينتين.

يقول ساويرس: "المشروع فريد من نوعه لأنه يقع على شاطئ جميل ويوفر منظومة رفاهية متقدمة، مع التركيز على البيئة الخضراء والاستدامة".

حجم الاستثمارات في هذا المشروع يقارب 6 مليارات دولار، مما يعكس ثقة ساويرس في سوق الإمارات العقاري.

المشروع لا يقتصر على توفير وحدات سكنية فاخرة فقط، بل يهدف إلى خلق مجتمع متكامل يعيش فيه السكان حياة متوازنة بين العمل والترفيه.

"مدينة الورد".. تحفة معمارية في العراق برؤية إماراتية

كشف ساويرس عن "مدينة الورد"، أكبر مشروع سكني تطلقه "ORA Developers" في العراق، والذي يتوقع أن يصبح تحفة معمارية تضاهي أرقى المجمعات السكنية العالمية.

وأوضح أن هذا المشروع يعكس فلسفة الشركة في تقديم مجتمعات سكنية راقية تتميز بالتصميم المعماري المبتكر والخدمات المتكاملة، وهو نموذج يعزز من جاذبية الاستثمار العقاري في المنطقة.

وأشار ساويرس أن المشاريع العقارية في الإمارات والعراق تحظى بإقبال كبير من المستثمرين، نظرًا لما توفره من عائدات استثمارية مرتفعة، بالإضافة إلى البيئة الاقتصادية الداعمة التي توفرها الحكومات لتعزيز نمو القطاع العقاري.

وأكد ساويرس ان "مدينة الورد" ليست مجرد استثمار عقاري، بل هي محاولة لترك إرث إيجابي في المنطقة.

وقال: "هدفي هو تحقيق إنجاز يليق بمكانة عائلتي وشركة ORA".

الذهب: الملاذ الآمن في عالم مليء بالتقلبات

يتوقع ساويرس أن تصل أسعار الذهب إلى 5000 دولار للأونصة في المستقبل القريب، معتبرًا أن المعدن النفيس سيظل ملاذًا آمنًا للمستثمرين، خاصة في ظل التقلبات الاقتصادية العالمية.

وأشار إلى أن تكلفة إنتاج الأونصة لا تتجاوز 30 دولارًا، مما يجعل الاستثمار في الذهب من أكثر الاستثمارات أمانًا وربحية على المدى الطويل.

ويضيف ساويرس أن التوترات الدولية، مثل الحرب في أوكرانيا والتوترات في الشرق الأوسط، دفعت العديد من المستثمرين إلى الابتعاد عن الأسهم والسندات واللجوء إلى الذهب كملاذ آمن.

الذكاء الاصطناعي والطاقة: مستقبل الاستثمار العالمي

أكد ساويرس أن الذكاء الاصطناعي وإدارة البيانات والطاقة هي أهم القطاعات الاستثمارية في الوقت الحالي.

وقال: "أنصح المستثمرين بالتركيز على شركات الذكاء الاصطناعي وإدارة البيانات، حيث إنها تمثل مستقبل الاقتصاد العالمي". كما أشار إلى أهمية الاستثمار في الطاقة، خاصة في ظل الطلب المتزايد على الكهرباء ومراكز البيانات.

وأضاف: "لقد استثمرت في بناء أول مركز بيانات في إيطاليا، وأؤمن بأن هذه القطاعات ستشهد نموًا هائلًا في السنوات القادمة".

نصائح ساويرس للشباب العربي: الإيمان والابتكار والمثابرة

وجه ساويرس رسالة ملهمة للشباب العربي، مؤكدًا أن النجاح لا يتحقق بالذكاء فقط، بل بالعمل الجاد والثقة والإيمان. وقال: "أنصح الشباب العرب بالعمل الجاد والثقة والإيمان، وعدم الاستسلام للفشل"، مشددًا على أهمية المثابرة في تحقيق الأهداف.

وأضاف أن النجاح يتطلب رؤية واضحة وإصرارًا على التغلب على التحديات، قائلًا: "النجاح ليس وليد الصدفة، بل هو نتيجة جهود متواصلة وإيمان راسخ بالقدرة على تحقيق الأحلام".

التزام أخلاقي: مستعدون لإعمار غزة بشرط بناء الأرض لشعبها

ساويرس يرفض المشاركة في مشاريع تهدف إلى سرقة أراضي الفلسطينيين، فقد شدد على التزامه الأخلاقي تجاه القضايا الإنسانية، مشيرًا إلى استعداده للمساهمة في إعمار غزة إذا كان الهدف بناء الأرض لشعبها.

لكنه رفض وبشدة المشاركة في أي مشاريع تهدف إلى سرقة أراضي الشعب الفلسطيني، قائلًا: "لسنا مستعدين للمشاركة في مشاريع في غزة تهدف لسرقة أراضي شعبها".

رؤية ساويرس الاستثمارية في عالم متغير

نجيب ساويرس يمثل نموذجًا ناجحًا للاستثمار الذكي والريادة في مجال التطوير العقاري. من خلال مشاريعه الضخمة في الإمارات والعراق، واستراتيجياته الاستثمارية المحكمة، يثبت ساويرس أن النجاح يأتي من خلال الرؤية الواضحة والعمل الجاد.

في عالم مليء بالتحديات، ركز رجل الأعمال المصري، نجيب ساويرس خلال مسيرته على التنويع، الأمان، والاستدامة. من خلال الجمع بين الاستثمار العقاري في الأسواق الواعدة، والرهان على الذهب كحماية ضد التقلبات، وأثبت أن النجاح في عالم الاستثمار يتطلب رؤية استشرافية واستعدادًا دائمًا لمواكبة التغيرات.