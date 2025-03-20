وتحدد الميزانية الحالية لعام 2025 العجز المستهدف عند 4.9 بالمئة من الناتج الإجمالي المحلي كحد أقصى بما يزيد عن نسبة مبدئية بلغت 4.4 بالمئة.

وحددت إجمالي الإنفاق بمبلغ 619 مليار شيقل (169.19 مليار دولار) باستبعاد خدمة الديون وهو إنفاق يزيد عن العام الماضي بنسبة 13.6 بالمئة.

وبلغ عجز الميزانية 6.8 بالمئة من الناتج الإجمالي المحلي في 2024 وهو عام خفضت فيه وكالات التصنيف الائتماني الثلاثة تصنيف إسرائيل، بحسب وكالة أنباء رويترز.

وقال وزير المالية بتسلئيل سموتريتش بعد التصويت "هذه ميزانية في زمن الحرب لكنها أيضا ميزانية للأمل.. تقدم للجيش وللنظام الأمني كل الموارد الضرورية لهزيمة العدو في وقت تقدم فيه أيضا الدعم لجنود الاحتياط وأصحاب الأعمال وجهود إعادة الإعمار في الشمال والجنوب ولنمو الاقتصاد الإسرائيلي".

ونما الاقتصاد الإسرائيلي بنسبة 0.9 بالمئة في 2024 ومن المتوقع أن يسجل نموا نسبته أربعة بالمئة هذا العام.

وسعى سموتريتش إلى إقرار الميزانية بنهاية العام الماضي لكن خلافات سياسية بين شركاء الائتلاف الحاكم أجلت التصويت. والإخفاق في إقرار الميزانية بنهاية مارس سيعني إجراء انتخابات مبكرة.

وقال متحدث برلماني إن تصويت الخميس جاء بتأييد 62 مقابل رفض 50 وإحجام صوت واحد مشيرا إلى أن كل الأعضاء من الأحزاب المشاركة في الائتلاف الحاكم صوتوا بالموافقة.

وقالت اللجنة المالية في البرلمان إنها ستناقش مسودة ميزانية 2025 يوم الأحد. وبمجرد إقرارها وقتها ستطرح على كامل المجلس في الأسبوع المقبل لإجراء التصويتين النهائيين على الميزانية.

وأنفقت إسرائيل 31 مليار دولار على حملات الجيش العسكرية في قطاع غزة ولبنان في 2024.