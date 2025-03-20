وأعلن مكتب الإحصاء الاتحادي في فيسبادن الخميس أن ألمانيا صدرت إلى أنحاء العالم نحو 3.4 مليون سيارة جديدة بقيمة 135 مليار يورو عام 2024، بزيادة من حيث الحجم قدرها 2.5 بالمئة مقارنة بعام 2023.

في المقابل، انخفضت قيمة الصادرات بنسبة 1.3 بالمئة.

وكانت الولايات المتحدة أكبر دولة مستوردة للسيارات الألمانية، حيث بلغت حصتها من الصادرات 13.1 بالمئة، تلتها بريطانيا (11.3 بالمئة) وفرنسا (7.4 بالمئة).

في المقابل، استوردت ألمانيا حوالي 1.8 مليون سيارة جديدة عام 2024، بتراجع قدره 11.5 بالمئة من حيث الحجم 12.8 بالمئة من حيث القيمة.

وهدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب مؤخرا بفرض رسوم جمركية بنسبة 25 بالمئة على السيارات المستوردة من الاتحاد الأوروبي. ويعتزم ترامب إصدار تصريحات محددة في هذا الشأن مطلع أبريل المقبل.

وفي الوقت الحالي، تفرض الولايات المتحدة رسوم جمركية بنسبة 2.5 بالمئة على واردات السيارات من الاتحاد الأوروبي.

وستؤثر الرسوم الجمركية الأميركية بشدة على صناعة السيارات المتعثرة بالفعل في أوروبا، وخاصة الشركات المصنعة الألمانية. وتعد السوق الأميركية إحدى أهم أسواق المبيعات لجميع شركات السيارات الألمانية.