وذكر باول في مؤتمر صحفي، بعد أن أبقى البنك المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير، أنه سيكون من الصعب تحديد نسبة تضخم أسعار السلع التي تُعزى إلى الرسوم الجمركية ونسبة تضخمها الناتجة عن عوامل أخرى.

لكنه أشار إلى أن استطلاعات الرأي الخاصة بالأعمال والأسر تظهر بشكل متزايد مخاوف إزاء التضخم وتوقعات التضخم في الأجل القريب، رغم أن توقعات التضخم في الأجل الأبعد "مستقرة بشكل عام".

وقال باول "أعتقد أنه مع حدوث التضخم المرتبط بالرسوم الجمركية، قد يتعرقل التقدم المبذول" للوصول إلى معدل التضخم السنوي المستهدف من البنك عند اثنين بالمئة.

وفي الوقت الحالي، لا تزال مؤشرات تأثير خطط ترامب للرسوم الجمركية على السياسة غير واضحة، لكن الكثير سيعتمد على سرعة تحرك أي تضخم مرتبط بالرسوم الجمركية عبر الاقتصاد ومدى استقرار توقعات التضخم.

وقال باول إن قراءات التضخم القوية في الشهرين الماضيين كانت غير متوقعة لكنها قد تكون ناجمة عن إقبال الناس على الشراء قبل فرض الرسوم الجمركية. وذكر أن البنك المركزي يعمل جاهدا لرصد هذه الآثار لكنه أوضح أن هناك الكثير من "الضجيج" المحيط بإعلانات فرض الرسوم الجمركية وتأجيلها.