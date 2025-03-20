وجاءت هذه الدعوة من الرئيس الأميركي بعد أن قرّر البنك المركزي الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير.

وكتب ترامب على منصّته "تروث سوشل" للتواصل الاجتماعي مخاطبا أعضاء مجلس الاحتياطي الفيدرالي "افعلوا الصواب".

وأرجأ البنك المركزي الأميركي خفض أسعار الفائدة، وخفّض توقعاته للنمو، ورفع توقّعاته للتضخّم.

وفي المؤتمر الصحفي قال جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي إن هناك دلائل على أن الرسوم الجمركية المفروضة حتى الآن ربما تكون قد رفعت تكلفة السلع المستوردة. وكان التضخم يتجه عائدًا نحو المستوى الذي يستهدفه المجلس وهو 2 بالمئة لكنه قد يستغرق وقتًا أطول الآن مع الرسوم الجمركية.

وأضاف "اعتقد أن التقدم (نحو المستوى المستهدف) قد يتأخر مع وصول التضخم الناجم عن الرسوم".