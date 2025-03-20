تحرك الأسواق

صعدت العقود الآجلة لخام برنت 40 سنتا أو 0.57 بالمئة إلى 71.18 دولار للبرميل بحلول الساعة 0213 بتوقيت غرينتش، فيما زاد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 34 سنتا أو 0.51 بالمئة إلى 67.50 دولار، بحسب بيانات وكالة رويترز.

وارتفعت الأسعار بعد أن أظهرت بيانات حكومية أميركية انخفاضا أكبر من المتوقع في مخزونات نواتج التقطير الأسبوع الماضي.

وتراجعت مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل ووقود التدفئة، 2.8 مليون برميل الأسبوع الماضي، وهو ما يزيد عن انخفاض عند 300 ألف برميل توقعه استطلاع لرويترز.

إلا أن مخزونات الخام الأميركية ارتفعت 1.7 مليون برميل، متجاوزة الزيادة المتوقعة عند 512 ألف برميل.

وزادت علاوات المخاطر العالمية بعد أن أطلقت إسرائيل عملية برية جديدة أمس الأربعاء في غزة بعد انهيار وقف لإطلاق النار استمر قرابة الشهرين.

كما واصلت الولايات المتحدة غاراتها الجوية على أهداف للحوثيين في اليمن ردا على هجمات الجماعة على سفن بالبحر الأحمر. وتوعد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بأنه سيعتبر إيران مسؤولة عن أي هجمات حوثية في المستقبل.