وبحسب بيان نشر الأربعاء، اقترحت وزارة التجارة الهندية فرض رسم بنسبة 12 بالمئة على مجموعة واسعة من منتجات الصلب المستوردة، في الوقت الذي تواجه فيه سوق الصلب العالمية حالة من الاضطراب، في ظل اتخاذ العديد من الدول إجراءات حمائية لمواجهة تدفق المعادن على أسواقها، خاصة من الصين، التي تنتج مليار طن من الصلب سنويا.

وقالت وزارة التجارة الهندية إن الإجراءات الوقائية تستخدم في "أوقات زيادة الواردات غير المواتية وغير المتوقعة التي تسبب أو تهدد بالتسبب في ضرر دائم للصناعة المحلية".

وتعتبر الهند ثاني أكبر منتج للصلب في العالم، وقد انضمت إلى دول عديدة من آسيا إلى أوروبا وأميركا اللاتينية، تحاول التكيف مع قرار الرئيس ترامب فرض رسوم على الواردات الأميركية.

و في الوقت نفسه، أدت ازمة القطاع العقاري في الصين إلى زيادة كبيرة في صادراتها من الصلب، مما ساهم في خلق فائض كبير في السوق العالمية في ظل ضعف الطلب العالمي.

ووفقا للقرار الأولي الصادر بعد تحقيق أجرته هيئة التجارة الهندية، سيتم سيتم تطبيق الرسوم الجمركية المقترحة على الواردات الهندية من الصلب لمدة 200 يوم، في حين سيصدر القرار النهائي في هذا الشأن بعد 30 يومًا من التشاور وجلسة استماع عامة.

وقال شانخاديب موخيرجي، كبير المحللين لدى مجموعة سي.آر.يو، في تصريحات عبر الهاتف لوكالة بلومبرغ نيوز: " نشهد السوق المحلية (للصلب) ازديادًا كبيرًا في الطاقة الإنتاجية الجديدة، لذا سيكون هناك بعض الدعم الآن بفضل هذه الرسوم".

وعلى خلفية هذه الأنباء ارتفعت أسعار أسهم شركات الصلب الهندية في تعاملات الأربعاء حيث ارتفع سهم ستيل أوثوريتي أوف إنديا المملوكة للدولة بنسبة 5 بالمئة وسهم تاتا ستيل بنسبة 2.9 بالمئة وجيندال ستيل أند باور بأكثر من 2 بالمئة.