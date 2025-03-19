وقالت سيمنس إن الجزء الأكبر من التخفيضات سيتركز على قطاع الأنظمة الآلية الذي يعتبر جزءا من قطاع الصناعات الرقمية، إلى جانب قطاع أنظمة شحن السيارات الكهربائية.

كان رولاند بوش الرئيس التنفيذي للشركة قد أعلن في الخريف عن شطب عدد من الوظائف يتراوح بين 10 آلاف و15 ألف وظيفة، والآن يتم الإعلان عن الرقم المحدد.

وتعاني الشركة من ارتفاع مستويات المخزون لدى العملاء والوكلاء، وهو ما أدى إلى تراجع الطلب على الإنتاج وانخفاض معدل استغلال الطاقة التشغيلية لديها.

وبشكل عام فإن حالة الشركة جيدة، حيث سجلت خلال الربع الأول من العام المالي الحالي أرباحا بقيمة 2.1 مليار يورو (حوالي 2.3 مليار دولار).