وقالت الشركة في بيان، إن إيراداتها ارتفعت 48.8 بالمئة لتبلغ 109 مليارات يوان (15.09 مليار دولار)، متجاوزة متوسط تقديرات المحللين عند 103.94 مليار يوان وفقا لمجموعة بورصات لندن.

وارتفع صافي الربح المعدل 69.4 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي إلى 8.32 مليار يوان، متجاوزا متوسط تقديرات المحللين عند 6.399 مليار يوان.

وقفز سهم شاومي 284 بالمئة خلال الاثني عشر شهرا الماضية إذ عزز مشروعها للسيارات الكهربائية ثقة المستثمرين.

وأعلنت شاومي عن إيرادات بلغت 32.1 مليار يوان من أعمالها في مجال السيارات الكهربائية في عام 2024.