تجدر الإشارة إلى أن هذا هو ثاني تراجع كبير تسجله "أودي" للعام الثاني على التوالي. وتشمل البيانات العلامة التجارية الأساسية "أودي" وأيضا العلامات التابعة للشركة "بنتلي" و"لامبورجيني" و"دوكاتي".

وكانت الشركة أعلنت أمس الاثنين عزمها شطب ما مجموعه 7500 وظيفة في ألمانيا بحلول 2029، وذلك في إطار خطة لخفض التكاليف تشمل أيضا تقليص امتيازات مالية للموظفين، وذلك بهدف أن توفر الشركة أكثر من مليار يورو سنويا على المدى المتوسط.

وقال رئيس أودي، جيرنوت دولنر، تعليقا على الأرقام: "قبل عام قلنا أن عام 2024 سيكون عام التحول. للأسف، ثبت صحة ذلك تماما"، مضيفا أن التحديات لم تتقلص بعد، موضحا أن ضعف الطلب يقابله زيادة في العرض، خاصة في الصين.