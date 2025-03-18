وأعلنت السلطات الصحية الفلسطينية أن الضربات الجوية الإسرائيلية على قطاع غزة أسفرت عن مقتل أكثر من 300 شخص، وذلك في وقت تعهدت فيه إسرائيل باستخدام القوة لتحرير الرهائن المتبقين في القطاع.

في سياق متصل، توعد الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، بمواصلة الضربات الأميركية ضد الحوثيين في اليمن، إذا لم يوقفوا هجماتهم على السفن في البحر الأحمر.

وتراجع المؤشر القياسي للسوق السعودية بنسبة 0.3 بالمئة، متأثرًا بانخفاض سهم أرامكو السعودية بنسبة 1.4 بالمئة، حيث جرى تداول السهم دون الحق في توزيعات الأرباح.

كما انخفض المؤشر الرئيسي في سوق دبي بنسبة 0.5 بالمئة، متأثرًا بتراجع سهم إعمار العقارية القيادي بنسبة 1.1 بالمئة، وهبوط سهم سالك بنسبة 1 بالمئة.

وفي سوق أبوظبي، سجل المؤشر تراجعًا طفيفًا بنسبة 0.1 بالمئة.

وجاء هذا التراجع في الأسواق الخليجية على الرغم من ارتفاع طفيف في أسعار النفط، مدعومًا بتوترات الشرق الأوسط وخطط الصين لتعزيز تحفيزها الاقتصادي.

إلا أن تلك المكاسب ظلت محدودة بفعل المخاوف بشأن النمو العالمي والرسوم الجمركية الأمريكية، إلى جانب الضبابية المحيطة بمحادثات وقف إطلاق النار في أوكرانيا.