وارتفع المؤشر الأوروبي ستوكس 600 بنسبة 0.79 بالمئة بحلول الساعة 09:30 بتوقيت غرينتش، في حين صعد المؤشر الألماني داكس بنسبة 1.28 بالمئة.

ومن المقرر أن يصوت البرلمان الألماني، في خطوة مهمة لأكبر اقتصاد في أوروبا، على إنشاء صندوق بقيمة 500 مليار يورو (ما يعادل 546 مليار دولار) يخصص للبنية التحتية، إلى جانب تخفيف قواعد الاقتراض المنصوص عليها في الدستور بهدف زيادة الإنفاق على الأمن.

وفي سياق منفصل، تتجه الأنظار أيضًا إلى المكالمة الهاتفية المرتقبة بين الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، ونظيره الروسي، فلاديمير بوتين، حيث تسعى الولايات المتحدة لإقناع روسيا بقبول مقترح لوقف إطلاق النار، والتقدم نحو إنهاء أكثر استدامة للصراع المستمر مع أوكرانيا منذ ثلاث سنوات.

أما على مستوى القطاعات، فقد تصدر مؤشر قطاع السيارات قائمة الرابحين بارتفاع نسبته 1 بالمئة، يليه مؤشر النفط والغاز الذي صعد 0.9 بالمئة.

وفي أخبار الشركات، ارتفع سهم "بيفيسا" لإعادة التدوير بنسبة 1.2 بالمئة عقب تقارير أشارت إلى أن شركة "تريتون بارتنرز" تعتزم الاستحواذ على حصة في الشركة.

في المقابل، تراجع سهم "فرابورت"، مشغل المطارات الألماني، بنسبة 3.4 بالمئة بعدما توقعت الشركة نموًا معتدلًا في أرباحها الأساسية وحركة المسافرين خلال عام 2025، وذلك عقب إعلان نتائج أرباح دون التوقعات للعام بأكمله.