واستقر اليورو دون أعلى مستوى له منذ 11 أكتوبر، والذي سجله الأسبوع الماضي عند 1.0947 دولار، قبل تصويت متوقع على مقترح تحفيز ضخم في ألمانيا، بينما تخلى الين عن بعض المكاسب التي سجلها في الآونة الأخيرة بسبب الطلب على الملاذ الآمن.

أدت المخاوف من احتمال أن تؤدي سياسات الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، بشأن الرسوم الجمركية إلى تباطؤ اقتصادي على نطاق أوسع، أدت إلى تراجع الدولار، مع مجموعة من استطلاعات الرأي أظهرت انخفاض معنويات المستهلكين الأميركيين.

ومن المتوقع أن يثبت مجلس الاحتياطي الاتحادي، وبنك اليابان، وبنك إنجلترا، وعدد قليل من البنوك المركزية، أسعار الفائدة في اجتماعاتها هذا الأسبوع، ليستمر تركيز المستثمرين منصبا على أي إرشادات من المسؤولين بشأن المستقبل.

وسينشر البنك المركزي الأميركي أيضا توقعات اقتصادية جديدة، مما يوفر للمستثمرين أكبر دليل ملموس حتى الآن على الطريقة التي يرى بها مسؤولو مجلس الاحتياطي الاتحادي التأثير المحتمل لسياسات إدارة ترامب على الاقتصاد.

وقال بارت واكاباياشي مدير فرع شركة ستيت ستريت في طوكيو: "زادت توقعات التضخم، وانخفضت المعنويات... إنها مرحلة مربكة جدا، ولا أعتقد أن مجلس الاحتياطي الاتحادي لديه بيانات كافية على أي حال".

ويتوقع المستثمرون حاليا أن يخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة بنحو 50 نقطة أساس على مدى بقية العام.

وانخفض مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل ست عملات رئيسية، بنحو ستة بالمئة عن أعلى مستوى في عامين الذي بلغه في منتصف يناير عند 110.17 نقطة.

وتراجع اليورو قليلا خلال اليوم إلى 1.0907 دولار.

رفضت المحكمة الدستورية في ألمانيا، الاثنين، طعونا جديدة من أحزاب معارضة على خطة الحكومة الائتلافية المرتقبة لتمرير مبادرة اقتراض عام ضخمة عبر البرلمان المنتهية ولايته.

ومهد هذا القرار الطريق أمام انعقاد البرلمان، الثلاثاء، للنظر في المسألة.

وهبط الين عن أعلى مستوى منذ الرابع من أكتوبر، والذي سجله الثلاثاء الماضي عند 146.545 للدولار.

وارتفع الدولار 0.39 بالمئة إلى أعلى مستوى في أسبوعين تقريبا عند 149.79 ين.

وسجل الجنيه الإسترليني 1.29755 دولار ليظل قريبا من أعلى مستوى منذ السابع من نوفمبر والذي سجله يوم الاثنين عند 1.2999 دولار.

وارتفع الدولار الأسترالي إلى حوالي 0.63695 دولار بعدما صعد الاثنين إلى أعلى مستوى له في أقل من شهر.

وتراجع الدولار النيوزيلندي 0.13 بالمئة إلى 0.58145 دولار بعد أن لامس في وقت سابق أعلى مستوى له منذ العاشر من ديسمبر عند 0.58265 دولار.