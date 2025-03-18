تحديث الأسعار

ارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 3008.08 دولار للأونصة (الأوقية) بحلول الساعة 02:49 بتوقيت غرينتش، بعد أن سجل أعلى مستوى له على الإطلاق عند 3012.05 دولار للأونصة في وقت سابق من الجلسة.

تجاوز الذهب حاجز 3000 دولار للأونصة لأول مرة يوم الجمعة.

وصعدت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.4 بالمئة لتصل إلى 3017.60 دولار.

وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، ارتفع سعر الفضة في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 33.89 دولار للأونصة، كما زاد البلاتين 0.5 بالمئة إلى 1004.65 دولار وصعد البلاديوم 0.5 بالمئة إلى 969.6 دولار، بحسب بيانات وكالة رويترز.

ودائما ما يُعد الذهب تحوطا من عدم الاستقرار الجيوسياسي، وقد قفز بأكثر من 14 بالمئة منذ بداية العام. ومنذ تولي ترامب منصبه في يناير كانون الثاني، سجل الذهب أعلى مستوى قياسي له 14 مرة، إذ عزّز التوتر التجاري الطلب على الملاذ الآمن.

وطرح ترامب خططا لسلسلة من الرسوم الجمركية الأميركية، بدءا من رسوم ثابتة 25 بالمئة على الصلب والألمنيوم دخلت حيز التنفيذ في فبراير، ورسوما متبادلة وعلى قطاعات معينة قال إنها ستُفرض في الثاني من أبريل.

وقال إدوارد ماير، المحلل في ماريكس "يشهد الذهب ارتفاعا ملحوظا بسبب ضعف الدولار واستمرار حالة عدم اليقين بشأن الرسوم الجمركية".

وتراجع مؤشر الدولار قرب أدنى مستوى له في خمسة أشهر، مما جعل الذهب أرخص للمشترين الأجانب.

في غضون ذلك، ذكرت مصادر طبية أن غارات جوية إسرائيلية أودت بحياة ما لا يقل عن 200 فلسطيني في قطاع غزة اليوم الثلاثاء، دون أي مؤشر على تقدم في استئناف المحادثات بشأن استمرار اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس.