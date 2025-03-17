وذكرت كالاس على هامش اجتماع مجموعة السبع في كندا: "إن من يضحك على الجانب أو ينظر على الجانب هو الصين. إنها تستفيد حقا من خوض الولايات المتحدة حربا تجارية مع أوروبا".

وجاءت تصريحات كالاس بعد ساعات من تهديد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بفرض رسوم بنسبة 200 بالمئة على النبيذ والشامبانيا ومشروبات كحولية أخرى من فرنسا ودول أخرى في الاتحاد الأوروبي، في أحدث تصعيد في الحرب التجارية المتصاعدة عبر الأطلسي.

وأدلى ترامب بالتهديد في رد فعل على خطة الاتحاد الأوروبي لفرض ضريبة على صادرات الويسكي الأميركي، في إجراء انتقامي من فرض ترامب رسوما على الصلب والألومنيوم.

وجددت كالاس القول إن الاتحاد الأوروبي مستعد للرد، فيما دعت إلى ضبط النفس حيث عادة ما تتسبب الحروب التجارية في ارتفاع التضخم مما يضر بالمستهلك.