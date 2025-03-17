وأكدت بيربوك أن أكثر من نصف هذه الأموال سيستفيد منها الشعب السوري وسيتم تنفيذها دون مشاركة الحكومة الانتقالية في البلاد.

وذكرت وزارة الخارجية أن التمويل سيخصص لتوفير الغذاء والخدمات الصحية وملاجئ الطوارئ، بالإضافة إلى تدابير الحماية للفئات الأكثر ضعفا.

وقالت الوزارة إن اللاجئين السوريين والمجتمعات المستضيفة في الأردن ولبنان والعراق وتركيا سيتلقون الدعم أيضا.

وشددت بيربوك مجددا على ضرورة وجود عملية سياسية شاملة لضمان مستقبل سلمي لسوريا.

وقالت "بوصفنا أوروبيين، نقف معا من أجل الشعب السوري، من أجل سوريا حرة وسلمية".

كما دعت الحكومة الانتقالية إلى التحقيق في مقتل مئات المدنيين في قرى بالساحل السوري ومحاسبة المتورطين.

وشهدت منطقة الساحل السوري هذا الشهر اشتباكات عنيفة استمرت عدة أيام بين موالين للرئيس المخلوع بشار الأسد ومناصرين لحكام سوريا الجدد. وذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان أن أكثر من ألف شخص قُتلوا في الأحداث.